فلسطين وقطر تصادقان على اتفاقية تنظيم العمال في الدوحة

رام الله/سما/

وقّع السفير فايز أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر ، اليوم الثلاثاء،في مقر وزارة الخارجية القطرية، محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر، وذلك مع السفير نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

ويأتي هذا التوقيع استكمالاً للإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيّز النفاذ، تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (20) من الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين بتاريخ 27 مايو 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي امتداداً للزيارة الرسمية التي قامت بها وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، إلى الدوحة في وقت سابق، والتي شهدت توقيعها مع نظيرها القطري على عدد من التفاهمات الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات العمل، وتطوير آليات التدريب، وتنظيم سوق العمل بين البلدين، بما يخدم مصلحة العمال الفلسطينيين.

وتُعد الاتفاقية الحالية خطوة متقدمة في هذا المسار، إذ تساهم في تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في دولة قطر الشقيقة، وفتح المجال أمام الكفاءات الفلسطينية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق القطرية.

وفي هذا السياق، أكد السفير فايز أبو الرب اعتزاز دولة فلسطين العميق بــ الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موضحًا أن هذا الدعم يتجلى في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والسياسية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

كما شدد السفير على أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يشكّل خطوة نوعية في تعزيز التعاون الثنائي، ويأتي ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكين العمال الفلسطينيين، وتوسيع حضورهم في سوق العمل القطري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.