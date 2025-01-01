  1. الرئيسية
الجيش التركي يُكمل استعداداته لانتشار محتمل في قطاع غزة

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش التركي يُكمل استعداداته لانتشار محتمل في قطاع غزة



غزة/سما/

 أكملت القوات العسكرية التركية استعداداتها لاحتمال نشرها ضمن قوة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف صباح اليوم بأن تركيا جهزت قوة من ألفي شرطي يرتدون الزي العسكري التركي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "تركيا اليوم" الإخباري التركي، أفادت مصادر أمنية بأن الولايات المتحدة مهتمة بمشاركة أنقرة في هذه القوة، رغم معارضة إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأمريكيين يضغطون على إسرائيل للسماح بوجود جنود أتراك، مع التأكيد على دور تركيا كإحدى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن الجيش جهز جميع أنواع الوحدات التي قد تكون مطلوبة، وبمجرد تلقي التوجيه، سيتم تجميع الوحدات وإرسالها على الفور.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها تركيا اليوم، فإن الجيش التركي يعمل منذ فترة على تعيين جنود في قوة مهام غزة، على الرغم من أنه لم يتم تقديم تفاصيل بعد عن الفروع العسكرية المحددة التي سيتم تعيينها لهذه المهمة. وأكدت المصادر أن وضع تركيا كدولة ضامنة لوقف إطلاق النار يجعل مشاركتها ضرورية.

