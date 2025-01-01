  1. الرئيسية
اغراق بعض الأنفاق بالمياه .. حصار مقاتلي القسام في رفح أزمة خفية تهدد ما بعد الحرب

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغراق بعض الأنفاق بالمياه .. حصار مقاتلي القسام في رفح أزمة خفية تهدد ما بعد الحرب



غزة/سما/

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مئات من عناصر كتائب القسام الذين بقوا في الأنفاق شرق رفح يخضعون لحصار مشدد في الأشهر الأخيرة، حيث ظلوا في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لمصادر استخباراتية عربية ومسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن الغذاء - وخاصة الماء - آخذ في التناقص، والوضع تحت الأرض يزداد خطورة .

ويؤكد التقرير أن إسرائيل تستغل التصعيد في معظم أنحاء قطاع غزة للتركيز على رسم خرائط شبكة الأنفاق في رفح وتدميرها.

ويُجري جيش الاحتلال عمليات حفر مكثفة، ويُغرق بعض الأنفاق بالمياه، بل ويُنفذ تفجيرات مُتحكم بها.

وتشير التقديرات في بداية وقف إطلاق النار إلى العثور على ما بين 100 و200 مقاتل في الأنفاق؛ بينما تقول حماس أن ما بين 60 و80 لا يزالون هناك. وفي الأشهر الأخيرة، ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 40 مقاتلًا خلال محاولات فرار، ولم يُقبض على سوى عدد قليل منهم أحياء.

رغم الهدوء النسبي في قطاع غزة، تشير الصحيفة إلى أن تبادل إطلاق النار شبه يومي في منطقة رفح. هذا الأسبوع، أصيب أربعة جنود عندما خرج مقاتلون من حماس من نفق وهاجموا ناقلة جند مدرعة. وفي حالات أخرى، قُتل أو جُرح جنود إثر هجمات مفاجئة شنّها مقاتلون محاصرون.

وبحسب الصحيفة، يتزايد القلق في أوساط المجتمع الدولي من أن الصراع على المقاتلين الأسرى سيؤخر العملية السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة ومؤسسات أمنية جديدة في غزة.

وتقدر مصادر في المؤسسة العسكرية أن حل أزمة رفح كان من المفترض أن يكون نموذجًا لنزع سلاح حماس سلميًا، إلا أنه عمليًا أصبح عقبة كبيرة.

وبحسب الخبراء فإن الصراع على مقاتلي رفح يشير إلى صعوبة عميقة: فإذا لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى حل متفق عليه بشأن قضية صغيرة نسبيا، فمن الممكن أن تواجه الجهود الأكبر لتفكيك حماس وإنهاء الحرب عقبات أكثر خطورة، وفقا لتقرير في الصحيفة.


 

