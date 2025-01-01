  1. الرئيسية
داليا عبدالله : حضور إعلامي مميز على شاشة سكاي نيوز عربية ..د.جمال المجايدة

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داليا عبدالله : حضور إعلامي مميز على شاشة سكاي نيوز عربية ..د.جمال المجايدة



تعتبر الاعلامية داليا عبدالله واحدة من أبرز المذيعات في شبكة سكاي نيوز عربية، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في المشهد الإعلامي العربي من خلال حضورها القوي والمتميز على الشاشة طيلة الاعوام الاثنى عشر الماضية. تعمل داليا من قلب أبوظبي، مركز الإعلام العربي، حيث تقدم برامج إخبارية وتحليلية تجمع بين المهنية والدقة في نقل الأحداث.

تميزت داليا بأسلوبها الراقي في التقديم، الذي يجمع بين القدرة على إيصال المعلومة بوضوح وسلاسة وبلاغة لغوية فائقة ، والقدرة على إدارة الحوارات والمقابلات الصحفية بكفاءة عالية. كما تتمتع بحضور هادئ وموثوق، ما يجعل المشاهد يشعر بالثقة والاطمئنان أثناء متابعة الأخبار معها.

إلى جانب قدرتها على تقديم الأخبار، تتميز داليا عبدالله بمهاراتها في التحليل السياسي والاجتماعي، ما يجعلها من المذيعات القلائل القادرات على المزج بين الأخبار العاجلة والتقارير المتعمقة. وقد انعكس ذلك في شعبيتها الكبيرة بين المشاهدين في الإمارات وخارجها، حيث تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا.

حضور داليا الإعلامي المميز يعكس التزامها بالمهنية العالية، وهو ما جعلها نموذجًا للإعلامية العربية الحديثة، التي تجمع بين المعرفة والخبرة والقدرة على التواصل مع جمهور متنوع. من خلال سكاي نيوز عربية، تواصل داليا عبدالله تقديم محتوى إعلامي متميز يسهم في تعزيز ثقافة متابعة الأخبار الدقيقة والمستندة إلى مصادر موثوقة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة للقناة في المنطقة العربية والعالم .

