الجيش الإسرائيليّ يقتحم جامعتَي بيرزيت والقدس في أبو ديس

رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، من ثلاثة مداخل، واحتجزت عددا من حرّاسها، كما عمدت إلى اقتحام جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلّة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جامعة بيرزيت فجرا، واحتجزت خمسة من أفراد أمن الجامعة، وصادرت هواتفهم المحمولة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الرئيسية الثلاث للجامعة، وسط انتشار مكثّف لجنودها في عدد من مباني وكليّات الحرم الجامعي.

بدورها، أعلنت إدارة الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري للطلبة والعاملين، حرصا على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: محمد ضياء، ومجد ضياء، وسامر المصري، وصالح وشحة، والشقيقان أيسر كنعان وأيهم كنعان، وذلك عقب حملة مداهمة واسعة طالت منازل الأهالي، وتخللها تخريب لمحتوياتها.

ومنذ بدء تل أبيب الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس من قِبل قوات الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين، وأسفرت عن استشهاد 1092 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية.