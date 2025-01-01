“ناشيونال إنترست”: زيلينسكي قد يفر إلى إسرائيل لهذا السبب

القدس المحتلة/سما/

رجحت مجلة “ناشيونال إنترست” أن يلجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إسرائيل في حال استمرار تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في بلاده، على خلفية الخسائر الميدانية المتتالية والضغوط المتصاعدة عليه.

وذكرت المجلة أن إخفاقات الجيش الأوكراني في الجبهات، وتزايد قضايا الفساد التي تتصدر وسائل الإعلام، إضافة إلى مطالبات الرأي العام بمحاسبة المسؤولين عن المساعدات الغربية والأصول التي استولى عليها الأوليجارشيون، قد تجعل من هروب زيلينسكي إلى تل أبيب سيناريو غير مستبعد.

كما أشارت إلى أن إسرائيل أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للأوليجارشيين الأوكرانيين، مما يعزز احتمالات أن يختارها زيلينسكي ملاذًا في حال تفاقم الأزمة الداخلية.

وفي سياق متصل، نقلت المجلة عن الصحفي بول ستيغان، قوله إن الولايات المتحدة بدأت تفكر في “التخلص” من زيلينسكي سياسيًا، بسبب رفضه التعامل مع المقترحات الأمريكية المتعلقة بإنهاء النزاع.

وكان زيلينسكي قد أصدر في 28 نوفمبر قرارًا بإقالة مدير مكتبه أندريه يرماك، في خطوة وصفها بأنها مقدمة لـ”إعادة تنظيم شاملة” داخل مؤسسات الدولة، وذلك عقب تحقيقات أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بشأن فضيحة فساد في قطاع الطاقة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن يرماك انفعل بشدة داخل مكتب الرئيس عند إبلاغه بقرار الإقالة، في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل الدائرة الضيقة المحيطة بزيلينسكي.

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خيبة أمله من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن الأخير لم يطلع بعد على أحدث مقترح للسلام الذي تدعمه واشنطن.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في مركز كينيدي مساء يوم الأحد، إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي، مضيفًا: “يؤسفني أن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ الاقتراح حتى الآن، رغم أننا أبلغناه به قبل ساعات قليلة فقط”.

وأشار ترامب إلى أن روسيا تميل إلى السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، معتبرًا أنها تبدو “راضية” عن خطة السلام المطروحة، في حين لم يتضح بعد موقف زيلينسكي منها.

وأضاف: “لا أعلم إن كان زيلينسكي يوافق عليها، لكن ما أعلمه هو أن الشعب الأوكراني يؤيدها.. فقط هو لم يطلع عليها حتى الآن”.

