الجيش الاسرائيلي يشن عدة غارات على جنوب لبنان

بيروت /سما/

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال فجر يوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لـ "حزب الله" في مناطق صافي ووادي رومين بمرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الهجمات الإسرائيلية شملت 6 غارات حربية استهدفت جبل صافي، وغارتين استهدفتا وادي رومين جنوب لبنان.

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا أعلن فيه أنه "قصف بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان"، مشيرا إلى استهدافه "مجمعا للتدريب والتأهيل" تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله، و"منشآت عسكرية وموقع إطلاق" يُزعم استخدامها لشن هجمات ضد إسرائيل.

واعتبر البيان أن هذه الأهداف "تشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لدولة إسرائيل".

يأتي هذا التصعيد رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على افتتاح "جبهة إسناد لقطاع غزة" في أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تماما من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير 2025، لكنه لم يلتزم بالموعد وأبقى على وجوده العسكري في 5 نقاط استراتيجية، معللا ذلك بـ "ضمان حماية مستوطنات الشمال".