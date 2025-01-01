استقرار أسعار الذهب والنفط عالميا

  1. الرئيسية
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

استقر سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وإشارات بأن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة لتصل إلى 4215.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 58.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 59.32 دولار يوم الجمعة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1650.20 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1471.2دولار.

وفي السياق، استقرت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها 2 بالمئة في الجلسة السابقة، مع ترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالا نسبته 87 بالمئة لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، أو 0.03 بالمئة لتصل إلى 62.47 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.84 دولار، بانخفاض 4 سنتات، أو 0.07 بالمئة.

