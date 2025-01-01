ولاية فلوريدا الأمريكية تدرج رسميًا “الإخوان المسلمين” وتنظيم “كير” في قائمة “التنظيمات الإرهابية “

وكالات / سما/

حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” (CAIR)، في قائمة “التنظيمات الإرهابية”.

وقال ديسانتيس في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أمس الاثنين، إن كلا التنظيمين صنفته ولاية فلوريدا “تنظيما إرهابيا أجنبيا”.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للمؤسسات في ولاية فلوريدا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد للأشخاص الذين يدعمون هذين التنظيمين في “أنشطتهما غير القانونية”.

من جهتها، اعتبرت “كير” في بيان، أن قرار حاكم فلوريدا “مخالف للدستور” و”افتراء”، معلنة أنها تخطط لمقاضاة ديسانتيس ردا على هذه الخطوة.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية لم تصنّف بعد جماعة “الإخوان المسلمين” ولا “كير” على أنهما “تنظيم إرهابي أجنبي”.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، تصنيف “الإخوان المسلمين” و”كير” ضمن “الجماعات الإرهابية الأجنبية” و”التنظيمات الإجرامية الدولية”.

تأتي هذه التطورات إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مرسوما تنفيذيا يوجه إدارته لبدء إجراءات تصنيف فروع جماعة “الإخوان المسلمين” في بعض الدول ضمن “قوائم الإرهاب”.

و”الإخوان المسلمون” جماعة تأسست يوم 22 مارس/ آذار 1928، في مصر على يد حسن البنا وآخرين، وتنتشر في نحو 90 دولة، وفق بيانات سابقة للجماعة.

وتُعرف “كير” بأنها إحدى أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المدنيين المسلمين في الولايات المتحدة.