إسرائيل تبدأ ببناء الجدار على الحدود الأردنية

القدس المحتلة/سما/

شرعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء جدار على الحدود الشرقية مع الأردن بقيمة 5.5 مليار شيكل.

بدأ العمل هذه الأيام على القسمين الأولين، اللذين يمتدان على مسافة 80 كيلومترًا تقريبًا. ويعكس قرار الشروع في المشروع الآن، بتوجيه من وزير الجيش إسرائيل كاتس، بزعم أن الحدود الشرقية أصبحت جبهة نشطة وحساسة خلال العام الماضي.

وأضاف كاتس أن "الجدار الجديد سيعزز الاستيطان ويقلل بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وسيوجه ضربة قاسية لجهود إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل".

وبحسب الاذاعة الإسرائيلية لن يكون الجدار سياجًا عاديًا، بل نظام دفاع ذكي متعدد الطبقات يمتد على مسافة 500 كيلومتر تقريبًا - من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.

وأوضح اللواء عيران أوفير، رئيس مديرية الحدود والحدود بوزارة الجيش: "ستكون حدودًا ذكية، تشمل سياجًا ماديًا ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا معلومات واتصالات متطورة، قادرة على توفير استجابة متطورة لجميع احتياجات النظام الأمني".