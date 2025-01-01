  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تبدأ ببناء الجدار على الحدود الأردنية

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبدأ ببناء الجدار على الحدود الأردنية



القدس المحتلة/سما/

شرعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء جدار على الحدود الشرقية مع الأردن بقيمة 5.5 مليار شيكل.

بدأ العمل هذه الأيام على القسمين الأولين، اللذين يمتدان على مسافة 80 كيلومترًا تقريبًا. ويعكس قرار الشروع في المشروع الآن، بتوجيه من وزير الجيش إسرائيل كاتس، بزعم أن الحدود الشرقية أصبحت جبهة نشطة وحساسة خلال العام الماضي.

وأضاف كاتس أن "الجدار الجديد سيعزز الاستيطان ويقلل بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وسيوجه ضربة قاسية لجهود إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل".

وبحسب الاذاعة الإسرائيلية لن يكون الجدار سياجًا عاديًا، بل نظام دفاع ذكي متعدد الطبقات يمتد على مسافة 500 كيلومتر تقريبًا - من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.

وأوضح اللواء عيران أوفير، رئيس مديرية الحدود والحدود بوزارة الجيش: "ستكون حدودًا ذكية، تشمل سياجًا ماديًا ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا معلومات واتصالات متطورة، قادرة على توفير استجابة متطورة لجميع احتياجات النظام الأمني".

الأكثر قراءة اليوم

لقطات مثيرة لفرار رئيس الموساد الجديد من مقاتلي القسام صبيحة "7 أكتوبر" (شاهد)

هجوم إسرائيلي يستهدف هواتفكم.. تحذير عالمي لملايين المستخدمين يشمل مصر والسعودية

مسلحون متعاونون مع الاحتلال يسلمون أنفسهم لحماس في غزة

لواء "إسرائيلي" يحذر من سيناريو "يوم القيامة": 7 أكتوبر سيكون صغيرا أمامه

فضحية مدوية.. “الغارديان”: إسرائيل أجرت تنصت ومراقبة على القوات الأمريكية في قاعدة “كريات غات”

دبوس المشانق والإعدام ..نادي الأسير الفلسطيني يُحذر من "الجنون السياسي" للإرهابي بن غفير ويطالب بتحرك دولي

سلفي انتمى الى "جيش الاسلام" .. تعرف إلى شخصية غسان الدهيني المثيرة للجدل

الأخبار الرئيسية

حمد بن جاسم يدعو لانتخابات برلمانية شاملة في فلسطين وانتخاب رئيس قادر على تحمل المسؤولية..

الجيش الإسرائيلي: إيران تعيد إنتاج الصواريخ وحماس تستغل وقف النار للتسليح والتدريب..

تسليم السلاح الى جهة فلسطينية ..حماس: جاهزون لهدنة 10 سنوات ومؤتمر وطني قريبا في القاهرة

وسائل إعلام غربية : استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية

نتنياهو: نحن في مواجهة الإسلام الراديكالي وإسرائيل في أقوى حالاتها

الاتصالات الفلسطينية