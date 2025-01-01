حمد بن جاسم يدعو لانتخابات برلمانية شاملة في فلسطين وانتخاب رئيس قادر على تحمل المسؤولية..

الدوحة /سما/

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم، إلى إجراء انتخابات برلمانية عامة في جميع أنحاء فلسطين.

أوضح بن جاسم في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أن "التمعن في الوضع الراهن للقضية الفلسطينية، يوصل إلى قناعة بأنه قد آن الأوان لاتفاق الفلسطينيين على إجراء انتخابات بمشاركة جميع أطيافهم السياسية والاجتماعية والفصائلية، سواء في غزة والضفة الغربية والشتات، لتكون انتخابات جامعة ومصالحة وطنية".

وأكد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية لهذه الانتخابات، لإتاحة الفرصة لاختيار رئيس قادر على تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة، وانتخاب دماء جديدة تعينه وتمثل الشعب تمثيلاً نزيهاً وفاعلاً.

المرحلة القادمة بالنسبة للفلسطينيين ستكون دقيقة ووجودية، ولذلك لا بد من انتخابات تقوم نتيجتها حكومة موحدة تستطيع أن تتعامل بكفاءة مع متغيرات كبيرة جدا.

وأضاف أن المسؤولين الفلسطينيين في السلطة قاموا بما يستطيعون في السنوات السابقة، ويُحسب لهم أنهم لم يوقعوا على أي وثيقة تنتقص من حقهم المشروع الذي أقرته المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار إلى أهمية أن تكون الطموحات في حدود الواقع حتى لا يستمر الوضع الراهن، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون دقيقة ووجودية بالنسبة للفلسطينيين، ما يستدعي إجراء انتخابات ينتج عنها حكومة موحدة قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الكبيرة.

كما لفت إلى أهمية قيام الجامعة العربية بدور فاعل في هذا السياق، معرباً عن أمله في أن يكون لها موقف يحسب لها هذه المرة، على الرغم من عدم سماع أي صوت أو موقف عملي وفاعل للجامعة في السابق تجاه أي قضية عربية.