الطقس: أجواء غائمة وباردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يستمر الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد الأربعاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية تصل إلى نحو 50 كم/ساعة، والبحر يكون مائجًا.

الخميس: يتعمق تأثير المنخفض الجوي، دون تغير على درجات الحرارة، ليكون الجو باردًا وماطرًا وعاصفًا. ويتوقع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا على مختلف المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل إلى 50 كم/ساعة، والبحر مائجًا.

الجمعة: يستمر تأثير المنخفض الجوي مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليبقى الجو باردًا وماطرًا وعاصفًا. وتستمر الأمطار الغزيرة المصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية مع هبات قوية تصل إلى نحو 50 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجًا.