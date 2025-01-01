وسائل إعلام غربية : استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية

وكالات - سما-

قال شبكة فايننشيال تايمز، إنه تم استبعاد توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني ، من قائمة المرشحين لعضوية "مجلس السلام" في غزة بسبب اعتراض دول عربية وإسلامية.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد حلفاء بلير قوله إن رئيس الوزراء الأسبق لن يكون عضواً في «مجلس السلام». وأضاف: «سيتكون هذا المجلس من قادة عالميين حاليين، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر تحته».



وتتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي رعته الولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة عن أنه من المتوقع الإعلان عن تشكيل "هيئة دولية" مكلفة بإدارة قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، وكذلك الشروع في نشر قوة الاستقرار الدولية بالقطاع المنكوب أوائل العام المقبل 2026.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مصادر رسمية عربية وغربية، أن الهيئة المعروفة باسم "مجلس السلام" التي سيرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضم نحو 12 زعيما آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد.



واقترح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في قطاع غزة ضمن مرحلة تجريبية، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المحادثات.

وأكد موقع «أكسيوس»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد، وأضاف «أكسيوس»، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب، في الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وأبلغ ترامب نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الاثنين بأنه يتوقع منه أن يكون شريكا أفضل في ملف غزة.

وقد شككت صحيفة دايلى ميل البريطانية في مستقبل توني بلير رئيسا محتملا لمجلس السلام بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلني بأنه غير متأكد من تعيينه، بسبب مخاوفه بشأن شعبية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق فى الشرق الأوسط.

فيما قالت قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أثار شكوكاً حول تولي توني بلير دوراً قيادياً في إدارة الحكومة الانتقالية في غزة.

