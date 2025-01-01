الرئيس يهنئ الرئيس السوري بالذكرى السنوية الأولى ليوم التحرير

رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بالذكرى الأولى ليوم التحرير للجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتقدم، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، لفخامتكم ومن خلالكم للشعب السوري الشقيق، بأحر تهانينا الأخوية لمناسبة إحيائكم للذكرى الأولى لتحرير الجمهورية العربية السورية".

وأضاف الرئيس: "ندعو الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية عليكم وأنتم تنعمون بالصحة والتوفيق، وعلى سوريا وحكومتها وشعبها بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".