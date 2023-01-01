  1. الرئيسية
شهيد وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

الإثنين 08 ديسمبر 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجروحه بقصف من مسيرة إسرائيلية لمنزله غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت المصادر الطبية إصابة عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الجرو في منطقة البصّة قرب محطة عكيلة غرب دير البلح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,365 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,058، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

