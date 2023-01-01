هرتسوغ يهاجم زهران ممداني لانتقاده حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، لانتقاده حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.

انتقادات هرتسوغ، وفقاً لبيان من مكتبه، الإثنين، جاءت خلال منحه درجة الدكتوراه الفخرية بجامعة يشيفا في نيويورك، مساء الأحد.

وأشاد هرتسوغ بهذه الجامعة باعتبارها “ركيزة أساسية في الحياة والرؤية اليهودية”.

وأضاف: “لأكثر من قرن، كانت جامعة يشيفا معقلاً للقيادة اليهودية والفكر اليهودي”.

ويتصدر هرتسوغ الدفاع في إسرائيل عن حرب الإبادة، التي بدأتها بدعم أمريكي في غزة، يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

هرتسوغ هاجم ممداني لأنه انتقد الحرب على غزة، التي تسببت أيضًا بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومشيرًا إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب وإسرائيل، قال: “في نيويورك، وجميع أنحاء أمريكا، تُثير الاضطرابات قلقًا بالغًا، والتحديات التي تواجه الشعب اليهودي تتزايد”.

وتابع: “التطورات الأخيرة في نيويورك تثير شكوكاً، فهنا نشهد صعود رئيس بلدية مُنتخب لا يبذل أي جهد لإخفاء ازدرائه لإسرائيل”.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم.

وأردف هرتسوغ أن ممداني يرى أن “اليهود الذين يفكرون في تحقيق الحلم الصهيوني الأسمى بالهجرة اليهودية (إلى إسرائيل) ينتهكون القانون الدولي (…) هذا الخطاب مُشين”.

وادّعى أن ما سماه “نزع الشرعية عن حق الشعب اليهودي في وطنه القديم وحلمه العريق بالقدس يُشرّع العنف ويُقوّض حرية الدين”.

ويقول المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، وتبلغ نسبتهم نحو 20 بالمئة من تعداد سكانها الذي تجاوز 10 ملايين نسمة، إنهم يعانون من تهميش وإقصاء.

ويحرص هرتسوغ على وصف إسرائيل بأنها دولة اليهود، رغم أن نصف اليهود في العالم لم يهاجروا إليها.

ويقول ممداني، الفائز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بغزة، ويدعو لوقف الدعم الأمريكي لها.

ويهدد ممداني، الذي من المقرر أن يتولى مهامه مطلع 2026، باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة.

وعام 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.

من جهة ثانية، أشار هرتسوغ إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب.

وقال: “منذ الساعات الأولى (…) وقفت أمريكا بثبات إلى جانب إسرائيل”.

ومشيدًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تابع: “منذ تولّيه منصبه، ساهم تدخله الشخصي في عودة جميع أخواتنا وإخوتنا الأعزاء من الأسر، باستثناء واحد”.

ويشير هرتسوغ بذلك إلى عملية تبادل الأسرى الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويوميًا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد 373 فلسطينيًا وإصابة 970، بحسب وزارة الصحة في غزة، الأحد.

كما تمنع إدخال قدر كافٍ من الغذاء والدواء إلى القطاع، حيث يعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعًا مأساوية.