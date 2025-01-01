استشهاد شاب ثان بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق قلقيلية واحتجاز جثمانه

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاماً) متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة قلقيلية مساء امس.

وكان براء قد أُصيب خلال قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار صوب مركبة بمحاذاة شارع قلقيلية نابلس قرب عزبة الطبيب شرق قلقيلية حيث أدى إطلاق النار إلى استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاماً) على الفور، وإصابة براء بجروح بالغة واعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال الحادث الشاب محمد سعيد طه حسين.

وتسود مدينة قلقيلية حالة من الحزن عقب الإعلان عن ارتقاء الشهيدين ، وسط تنديد شعبي واسع باستمرار عمليات إطلاق النار والاعتقالات في التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني.