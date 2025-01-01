  1. الرئيسية
نتنياهو: إسرائيل ستبقى بالمنطقة العازلة جنوب سوريا

الإثنين 08 ديسمبر 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل ستبقى بالمنطقة العازلة جنوب سوريا



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله في اجتماع مع السفراء الإسرائيليين إن إسرائيل تعتزم البقاء في المنطقة العازلة جنوب سوريا، ولن تغادرها.

وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا لكنه يريد البقاء في تلك المناطق.

ويوم السبت، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل بتصدير الأزمات إلى دول أخرى و"محاربة الأشباح".

وكان الشرع يشير إلى الغارات والضربات الجوية المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ودعا مرة أخرى إلى إعادة العمل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي فصل القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب أكتوبر 1973.

وكان نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع من سوريا إقامة "منطقة عازلة منزوعة السلاح" تمتد من العاصمة دمشق إلى مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل.

