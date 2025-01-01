رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها الرئيسية على خبر استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال قرب عزون شرق قلقيلية، وإصابة فتى في بلدة برقين غرب جنين، واستشهاد طفلة في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد واصابتان برصاص الاحتلال قرب عزون شرق قلقيلية وإصابة فتى في برقين

- "شؤون الأسرى": الأسيران فيصل سباعنة وعلي أبو عطية يعانيان ظروفا صحية صعبة

- "مس راشيل" تكشف تلقيها تهديدات خطية بسبب مناصرتها لغزة

- نتنياهو: ضم الضفة لا يزال محل نقاش

- العاهل الأردني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع في غزة

- فلسطين إلى دور الربع النهائي في كأس العرب

- الشيخ يلتقي السفير التونسي لدى فلسطين ويبحثان مستجدات الأوضاع في غزة والضفة

- "التربية": تأجيل جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة غزة إلى يوم الخميس 18/12

* "الايام":

- قلقيلية: شهيد ومصاب برصاص الاحتلال واعتقال ثالث قرب عزون

- اصابات جراء اعتداءات استيطانية ونصب بيوت متنقلة، تجريف في أراضي قرية قريوت لإقامة جدار فصل جديد

- القطاع: استشهاد طفلة وتواصل الغارات والـقـصـف الـعـنـيـف ونـسـف الـمـنـازل

- الضفة: إصابة 3 أطفال وشاب واعتقال مواطنين

- القدس: الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية

- غزة: انتشال جثامين 48 شهيدا من داخل مستشفى المعمداني

- نتنياهو: ضم الضفة محل نقاش والمرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت

- تقـريـر: مبـادرة أميـركيـة جـديـدة لإنهاء التوتر بيـن مصر وإسرائيل

- "الفدائي" يحسم صدارة المجموعة الأولى ويتأهل للـدور ربـع النهائـي

* "القدس":

- إصابة مسنة وحفيدها ومتضامنتين في اعـتـداء للمستوطنين على قرية المغير

- استشهاد طفلة في مواصي رفح

- إعدام شاب وإصابة اثنين آخرين قرب عزون

- فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب

- نتنياهو: ضم الضفة لا يزال محل نقاش

- النرويج: ما تقم به إسرائيل خطير جدا والحرب المروعة لم تنته

- تأجيل جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة غزة الى الخميس