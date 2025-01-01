  1. الرئيسية
غزة : شهيدة واصابات بالمناطق الآمنة وتوقف عمل البلديات لنقص الوقود

الإثنين 08 ديسمبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهيدة واصابات بالمناطق الآمنة وتوقف عمل البلديات لنقص الوقود



غزة /سما/

أدى التقليص المستمر لكميات الوقود لقطاع غزة إلى توقف شبه كلي لعمل البلديات في قطاع غزة في خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار.

واكد اتحاد البلديات ان ما دخل خلال أيام وقف إطلاق النار لا يصل الى 25%؜ من حاجة هذه البلديات الأمر الذي انعكس بشكل خطير على نقل النفايات والاستجابة الطارئة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ59 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال 24 ساعة إلى استشهاد الطفلة عهد البيوك ثلاثة أعوام برصاص الاحتلال في مواصي رفح فيما استشهد الحاجة ام شادي دخان متأثرة بجراح اصابتها في غارة اسرائيلية الخميس الماضي.

وفجر اليوم أصيب شاب بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد مواصي بمواصي مدينة رفح.

ونفذ طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقصفت المدفعي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات
ووصل إلى مشافي قطاع غزة ستة شهداء و17 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 373 شهيدا و 970 مصابا فيما جرى انتشال 624 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,360 شهيدًا 171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

اخترقت الخط الاصفر حسب مزاعم الاحتلال..طفلة شهيدة واصابات في تجدد الغارات على قطاع غزة

