ألبانيز تنتقد السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية

الإثنين 08 ديسمبر 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيز تنتقد السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية



وكالات / سما/

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026".

وأشارت ألبانيز في تدوينة لها على منصة "إكس"، الليلة الماضية، إلى أن إسرائيل لم تُطرد من الأمم المتحدة، ولا من المحافل الدولية الأخرى، ولا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ولا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا من الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، ولا من الفعاليات الثقافية المماثلة.

وأضافت: "الإبادة الجماعية مستمرة لأنها باتت أمرا طبيعيا ثم كما هو الحال الآن (مع قرار دول أوروبية مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب مشاركة إسرائيل) تبدأ عملية المساءلة بمقاطعة أوروبية".

والخميس، أعلنت هولندا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا انسحابها رسميا من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، احتجاجا على السماح بمشاركة إسرائيل فيها.

وانتقدت ألبانيز، في تدوينتها، مسابقة الأغنية الأوروبية، مستخدمة صورة كتب عليها "جينوفيجن"، الذي يُذكِّر بمفهوم الإبادة الجماعية.

