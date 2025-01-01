الطقس: أجواء غائمة وباردة وانخفاض آخر على الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج.

والخميس المقبل: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردا وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار بمشيئة الله تعالى على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر مائج.

وحذرت الأرصاد خلال يومي الإثنين والثلاثاء من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.