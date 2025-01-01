الشيخ يلتقي السفير التونسي لدى فلسطين ويبحثان مستجدات الأوضاع بغزة والضفة الغربية

رام الله/سما/

التقى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاحد، بالسفير التونسي لدى فلسطين، حبيب بن فرح.

وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي، واستمرار التحديات التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل التصعيد وسياسات الاحتلال.

وأكد الشيخ أهمية الدور العربي في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز صمود السكان في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية الإسرائيلية.

وشدد نائب رئيس دولة فلسطين على تقدير القيادة الفلسطينية للموقف التونسي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمساهمات التونسية التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه، جدد السفير التونسي تأكيد بلاده وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين، ودعمها جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.