للمرة الاولى في تاريخه ..المنتخب الفلسطيني يتأهل للدور الثاني من كاس العرب

الدوحة / سما /

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره السوري سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.



وكان منتخب فلسطين فاز في لقاء الجولة الأولى أمام قطر 1-0 وتعادل مع تونس في الجولة الثانية 2-2، ثم تعادل مع سوريا، وأصبح الآن رصيده خمس نقاط، في الصدارة ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2025 رسميا.



كما خطف منتخب سوريا الوصافة أيضا برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين، بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر وفلسطين، ليصعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2025 رسميا.



وودع منتخب تونس البطولة لاحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط، وكذلك منتخب قطر الأخير بنقطة، إذ تأهل كل من فلسطين وسوريا أول وثان المجموعة برصيد 5 نقاط بعد تعادلهما سلبيا في نفس الجولة.