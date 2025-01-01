  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"

الإثنين 08 ديسمبر 2025 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"



طهران / وكالات /

في ظل التقييمات الغربية بأن الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران هو "مسألة وقت"، يوجه الرئيس الإيراني مسعود بازخيان رسالة دراماتيكية إلى مواطنيه الايرانيين وفق الاعلام الاسرالئيلي.

ولا يزال العالم يراقب بقلق تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث يُقدّر مسؤولون غربيون أن المواجهة المباشرة القادمة بين البلدين ليست سوى مسألة وقت. وفي ظل هذا التوتر غير المسبوق، يُدلي الرئيس الإيراني مسعود بازخيان بتصريحات قاسية وغير مألوفة تُثير صدىً واسعًا.

ودعا بازاكيان مواطنيه إلى اعتماد نهج الطوارئ الوطني، قائلا إنهم يجب أن "يستعيدوا روح الحرب".

وقال الرئيس الإيراني إنه يتعين على الإيرانيين التصرف بشكل حاسم، بهدف إيصال رسالة واضحة إلى أعداء إيران: "نحن بحاجة إلى إغلاق المتاجر والاستعداد للحرب".

وأضاف بازكيان مؤكدا أنه فقط إذا تعزز الشعور بالطوارئ والاستعداد للتعامل معها بين الجمهور، فإن "أميركا وإسرائيل لن تكونا قادرتين على فعل أي شيء" ضد الجمهورية الإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان

رئيس الوزراء القطري ينفي تمويل حماس ويؤكد : لن نمول إعادة إعمار غزة

ما هي سيناريوهات المرحلة الثانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟

إسرائيل تزعم الكشف شبكة صرافة لحماس بتركيا بتمويل من طهران

بعد “فضيحة” الترحيل .. جنوب أفريقيا تقرر وبشكل مفاجئ سحب إعفاء التأشيرة للفلسطينيين

زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

فيديو مسرب بين الأسد ولونا الشبل.. هذا ما جاء فيه ..

الأخبار الرئيسية

السنوار أطلق رصاصة دون تنسيق مع حلفائه ..نتنياهو ينتقد القوة الدولية المقترحة لغزة ويتشكك في "مهمتها الرئيسية"

باسم نعيم : حماس مستعدة لمناقشة إمكانية "تجميد أو تخزين" الأسلحة

مدن الخيام تعود من جديد ..المرحلة الثانية من اتفاق غزة تحت خطر "الشروط الإسرائيلية" الجديدة..

زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

IMG_2856

اخترقت الخط الاصفر حسب مزاعم الاحتلال..طفلة شهيدة واصابات في تجدد الغارات على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية