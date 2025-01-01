بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"

طهران / وكالات /

في ظل التقييمات الغربية بأن الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران هو "مسألة وقت"، يوجه الرئيس الإيراني مسعود بازخيان رسالة دراماتيكية إلى مواطنيه الايرانيين وفق الاعلام الاسرالئيلي.

ولا يزال العالم يراقب بقلق تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث يُقدّر مسؤولون غربيون أن المواجهة المباشرة القادمة بين البلدين ليست سوى مسألة وقت. وفي ظل هذا التوتر غير المسبوق، يُدلي الرئيس الإيراني مسعود بازخيان بتصريحات قاسية وغير مألوفة تُثير صدىً واسعًا.

ودعا بازاكيان مواطنيه إلى اعتماد نهج الطوارئ الوطني، قائلا إنهم يجب أن "يستعيدوا روح الحرب".

وقال الرئيس الإيراني إنه يتعين على الإيرانيين التصرف بشكل حاسم، بهدف إيصال رسالة واضحة إلى أعداء إيران: "نحن بحاجة إلى إغلاق المتاجر والاستعداد للحرب".

وأضاف بازكيان مؤكدا أنه فقط إذا تعزز الشعور بالطوارئ والاستعداد للتعامل معها بين الجمهور، فإن "أميركا وإسرائيل لن تكونا قادرتين على فعل أي شيء" ضد الجمهورية الإسلامية.