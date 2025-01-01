زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

غزة /سما/

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل، مؤكدا استعداد الجيش لما وصفه بـ "سيناريو حرب مفاجئة".

وخلال جولة وتقييم للوضع في غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور وقادة آخرين، قال زامير لجنود الاحتياط: "نعمل على إزالة التهديدات في جميع المجالات"، وأضاف أن "الخط الأصفر هو خط حدودي جديد — خط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم".

جاءت تصريحات زامير رغم أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الحالي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الخط داخل قطاع غزة. وأوضح رئيس الأركان أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو حرب مفاجئة، وهذا أحد ركائز الخطة متعددة السنوات"، في إشارة إلى الاستعدادات طويلة المدى للجيش الإسرائيلي.

يشير "الخط الأصفر" عموما إلى المنطقة العازلة أو خط التماس الذي أنشأته القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وتحويله إلى "خط حدودي جديد" يمثل تطورا في الموقف الإسرائيلي، حيث يتحول من خط تكتيكي مؤقت إلى خط دفاعي وهجومي دائم في التصور الأمني الإسرائيلي.

ويظهر هذا التصريح توجها إسرائيليا نحو ترسيخ وجود عسكري دائم في مناطق داخل غزة، مع الاستعداد لمواجهات عسكرية محتملة، وذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار جارية.