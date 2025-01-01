  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

الأحد 07 ديسمبر 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل، مؤكدا استعداد الجيش لما وصفه بـ "سيناريو حرب مفاجئة".

وخلال جولة وتقييم للوضع في غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور وقادة آخرين، قال زامير لجنود الاحتياط: "نعمل على إزالة التهديدات في جميع المجالات"، وأضاف أن "الخط الأصفر هو خط حدودي جديد — خط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم".

جاءت تصريحات زامير رغم أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الحالي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الخط داخل قطاع غزة. وأوضح رئيس الأركان أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو حرب مفاجئة، وهذا أحد ركائز الخطة متعددة السنوات"، في إشارة إلى الاستعدادات طويلة المدى للجيش الإسرائيلي.

يشير "الخط الأصفر" عموما إلى المنطقة العازلة أو خط التماس الذي أنشأته القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وتحويله إلى "خط حدودي جديد" يمثل تطورا في الموقف الإسرائيلي، حيث يتحول من خط تكتيكي مؤقت إلى خط دفاعي وهجومي دائم في التصور الأمني الإسرائيلي.

ويظهر هذا التصريح توجها إسرائيليا نحو ترسيخ وجود عسكري دائم في مناطق داخل غزة، مع الاستعداد لمواجهات عسكرية محتملة، وذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار جارية.

الأكثر قراءة اليوم

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان

لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

رئيس الوزراء القطري ينفي تمويل حماس ويؤكد : لن نمول إعادة إعمار غزة

ويتكوف يراسل القطريين:” الإنتقال للمرحلة الثانية في غزة ..حتمي للغاية”..

تصاعد التوتر في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت

الحية: حماس مستعدة لتسليم سلاحها لدولة فلسطينية مستقبلية بعد انتهاء الاحتلال فقط ..

مصر تبحث بدائل لغاز إسرائيل وسط تعثر الاتفاق وتلويح بصفقة قطرية

الأخبار الرئيسية

IMG_2858

إسرائيل تزعم الكشف شبكة صرافة لحماس بتركيا بتمويل من طهران

IMG_2856

اخترقت الخط الاصفر حسب مزاعم الاحتلال..طفلة شهيدة واصابات في تجدد الغارات على قطاع غزة

نتنياهو: نستعد للمرحلة الثانية من خطة ترامب بعد استعادة جثة آخر أسير من غزة

رئيس الوزراء القطري ينفي تمويل حماس ويؤكد : لن نمول إعادة إعمار غزة

الدهيني يواجه رفضا كبيرا ..مقتل زعيم مجموعات متعاونة مع الاحتلال يثير تساؤلات حول مستقبلها في رفح

الاتصالات الفلسطينية