الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال تصديهم لهجوم مستوطنين شمال الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الاحد، خمسة مواطنين من بلدة سعير شمال شرق الخليل، خلال هجوم نفذته عصابات المستوطنين على منطقة حمروش شرق البلدة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال تدخلوا لصالح المستوطنين، واعتدوا على الأهالي الذين هبّوا لحماية أراضيهم وممتلكاتهم، واعتقلوا خمسة شبّان وهم: الشقيقات سند رجا شلالدة ومحي رجا شلالدة، عبادة حكيم شلالدة، مهند ياسر شلالدة وثابت شلالدة.

وقد تخلل الهجوم عمليات استفزاز وتخريب نفذها المستوطنون في أراضي المواطنين.

يشار إلى أن منطقة حمروش تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، ضمن سياسة تهدف للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية الزراعية في المنطقة وتهويدها.