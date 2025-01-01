  1. الرئيسية
اخترقت الخط الاصفر حسب مزاعم الاحتلال..طفلة شهيدة واصابات في تجدد الغارات على قطاع غزة

الأحد 07 ديسمبر 2025 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهدت طفلة فلسطينية واصيب اثنان المواطنين اليوم الأحد في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار.

وقال الإسعاف والطوارئ برفح ان الطفلة عهد طارق البيوك ثلاث سنوات استشهدت بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزه في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان أجساما مشبوهة  تجاوزت الخطالاصفر في جنوب قطاع غزة ما دفع الجيش لإطلاق النار عليها. 

كما استشهدت الحاجة أم شادي دخّان، متأثرةً بإصابتها جراء الاستهداف الأخير بمخيم نجاة قبل يومين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة أصيب طفل بجراح خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة الزرقا شمال شرق مدينة غزة.

كما اصيب مواطن بجراح خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة حلاوة بحباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية جديدة على مدينة رفح جنوب القطاع.

