نتنياهو: نستعد للمرحلة الثانية من خطة ترامب بعد استعادة جثة آخر أسير من غزة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "إن حكومته تتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب بعد استعادة جثة آخر اسير إسرائيلي من غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في القدس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وجاء المؤتمر في إطار زيارة ميرز إلى إسرائيل، حيث تطرّق المسؤول الألماني إلى قرار بلاده وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أنه "لا يمكن اتخاذ أي خطوات نحو الضم بالضفة".

وقال نتنياهو خلال المؤتمر: "أكملنا المرحلة الأولى في غزة ونقترب من نهايتها. ما زال هناك رهينة واحد – "ران جويلي" – سيعود، وبعدها نتوقع الدخول في المرحلة الثانية التي ستكون أصعب أو لا تقل صعوبة عن الأولى".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تشمل “نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة”، مشيراً إلى أن ما سماها “المرحلة الثالثة” ستتعلق بـ“نزع التطرف” في القطاع. بحسب تعبيره

كما قال نتنياهو إنه سيبحث مع فريدريش ميرتس “كيفية إنهاء دور حماس في غزة”، معتبراً ذلك شرطًا لـ“ضمان مستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين”، على حد قوله.

وقال نتنياهو: الوضع في الضفة الغربية سيظل كما هو في المستقبل المنظور".

بدوره، قال "فريدريش ميرتس"، أن ألمانيا تواصل تقديم الدعم لإسرائيل إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال إن برلين ستساهم في جهود إعادة الإعمار، وستواصل انخراطها الدبلوماسي في المنطقة.

وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في غزة"، مضيفا أن الحركة "لم تعد تشكل تهديدًا لإسرائيل".

ودعا إلى النظر إلى “الصورة الشاملة”، مؤكدا أن الإسرائيليين والفلسطينيين عانوا على حد سواء،