إلغاء محاكمة نتنياهو الاثنين بسبب “اجتماع سياسي عاجل”

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن المحكمة قررت إلغاء إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة أمامها غدا الاثنين.

ويُحاكم نتنياهو (76 عاما) بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، وقدّم الأحد الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي طلبا للعفو عنه.

وذكرت القناة “12” أنه تقرر إلغاء جلسة الاستماع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب الاثنين؛ بسبب “اجتماع سياسي عاجل”.

وأوضحت القناة أن النيابة العامة لم تعترض على طلب إلغاء إفادة نتنياهو.

وهو ما ذكرته أيضا صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ولم تتطرق القناة ولا الصحيفة إلى طبيعة الاجتماع الذي ألغيت بسببه جلسة محاكمة نتنياهو.

وسبق إلغاء جلسات إفادة عديدة لنتنياهو أمام المحكمة، بداعي مرضه أو ارتباطات سياسية.

والأربعاء، استأنفت النيابة استجوابه، في ثاني استجواب منذ أن قدّم طلبا للعفو عنه، أثار انقساما بين مؤيد ومعارض.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفوا.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الإقرار بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد هذا الإقرار.

وبحسب مصادر بوزارة العدل فإن طلب نتنياهو لا يتضمن إقرارا بالذنب ولا يرقى لطلب عفو، وإنما طلب إلغاء محاكمة، وفقا لإعلام عبري.

ويمر حسم مصير طلب العفو بمراحل عديدة ولا يوجد تقدير للمدة الزمنية التي قد يستغرقها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات.