فيديو مسرب بين الأسد ولونا الشبل.. هذا ما جاء فيه ..

سما / وكالات

شتم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، منطقة الغوطة في ريف دمشق، خلال فيديو مسرب، نُشر امس السبت للمرة الأولى.



وبثت قناة "العربية" مجموعة مقاطع مسربة تظهرا الأسد خلال تجوله في ريف دمشق، وفي المقعد الخلفي تتحدث مستشارته الإعلامية الراحلة لونا الشبل.



وشتم الأسد الغوطة قائلا "يلعن أبو الغوطة"، ومتمنيا أن تنفصل عن دمشق، فيما تقول مستشارته الشبل إن حزب الله اللبناني لم يعد كالسابق، والآن "لبد" في إشارة إلى ضعف الحزب خلال إحدى مراحل الثورة السورية.

وكان لافتا سخرية لونا الشبل من اللواء سهيل الحسن الملقب بـ"النمر" بسبب ظهوره إلى جانب حراسة روسية في أعلى قمة جبل قاسيون. ورد الأسد ساخرا بأنه يريد تغيير اسمه إلى اسم حيوان آخر.



وسخر الأسد ولونا الشبل من جنود في قوات النظام المخلوع بعد قيامهم بتقبيل يد الأسد.



وسألت لونا الشبل، الأسد عن شعوره وهو يرى صوره معلقة في شوارع سوريا، ليرد بأنه لا يشعر بأي شيء حيال ذلك.قبل أن يضيف في سياق تقييمه للوضع السوري: “لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف”.

كما تتضمن التسجيلات انتقادات لاذعة للشرطة السورية ووزير الداخلية، إذ تقول الشبل: “شو مبسوط وزير الداخلية بالشرطة تبعه، وكل شوية ينزلوله خبر على الفيس”.

ويظهر الأسد في المقاطع أيضًا وهو يسخر من اللواء سهيل الحسن، بعد تعليق من الشبل قالت فيه إن الحسن “مو فاضي، حاطط رجله على جبل قاسيون وعم يتصور ومعه مرافقين روس”، ليصفه الأسد بأنه “صاحب النظريات الغريبة”.

وتصل السخرية إلى حدّ تطرقه لاسم عائلته قائلاً: “يجب تغييره باسم حيوان آخر”، قبل أن يتحدث باستخفاف عن السوريين قائلاً: “ينفقون على المساجد وما معهم ياكلوا”.



يشار إلى أن الحكومة السورية تحضّر لاحتفالات ضخمة بعد غد الاثنين، بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.