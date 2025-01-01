  1. الرئيسية
ما هي سيناريوهات المرحلة الثانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟

الأحد 07 ديسمبر 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي سيناريوهات المرحلة الثانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟



القدس المحتلة/سما/

بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار نحو المرحلة التالية وما تحمله من تحديات وفرص. يترقب الفلسطينيون والمجتمع الدولي الخطوات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار التصعيد وتحقيق الاستقرار.

من بين السيناريوهات المطروحة، يبرز سيناريو تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيزه بآليات مراقبة دولية تضمن التزام جميع الأطراف. يتطلب ذلك جهودًا دبلوماسية مكثفة من الوسطاء الإقليميين والدوليين.

سيناريو آخر يتمثل في استئناف عملية السلام المتوقفة منذ سنوات. يتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى ضغط دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

المرحلة القادمة تتطلب رؤية واضحة لضمان عدم تكرار التصعيد.

هناك أيضًا سيناريو يتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، من خلال رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. يعتبر هذا السيناريو ضروريًا لتخفيف معاناة السكان ومنع تفجر الأوضاع.

أما السيناريو الأسوأ فهو انهيار وقف إطلاق النار وعودة التصعيد، نتيجة لعدم معالجة جذور المشكلة واستمرار حالة الاحتقان. يتطلب تجنب هذا السيناريو تضافر جميع الجهود وتغليب لغة الحوار والعقل.

