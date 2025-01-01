  1. الرئيسية
الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان

الأحد 07 ديسمبر 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان



الكويت/ وكالات/

أصدرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان.

المرسوم الذي وقعه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، جاء بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

ينص المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان ومن اكتسبها معه بطريقة التبعية.

الكويت اليوم تنشر المرسوم 227 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد السويدان.

لم يحدد المرسوم المادة القانونية التي استند عليها في سحب الجنسية، لكن الكويت سبق وأن أعلنت أن سحب الجنسية يتم في حالات مثل الغش أو ارتكاب جرائم.

خلال العامين الماضيين، سحبت الكويت الجنسية من العديد من المواطنين، بما في ذلك رجال دين وشخصيات عامة.

