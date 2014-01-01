  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تصاعد التوتر في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت

الأحد 07 ديسمبر 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد التوتر في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت



وكالات / سما/

أثار تقرير صحفي نقاشًا حول احتمالات تصاعد التوتر في اليمن، خاصة بعد العملية العسكرية التي شنها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في محافظة حضرموت النفطية.

يشهد اليمن حربًا أهلية معقدة منذ سنوات، حيث يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على الشمال، بينما تتقاسم جماعات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى الحكومة المعترف بها دوليًا، السيطرة على مناطق الجنوب.

تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على معظم محافظة حضرموت، وهي منطقة واسعة وغنية بالموارد تقع شرق اليمن، وتحدها السعودية من الشمال وبحر العرب من الجنوب.

وصف مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الخطوة بأنها ضرورية "لاستعادة الأمن"، لكنها تعتبر تصعيدًا يهدف إلى إقامة دولة مستقلة، مما قد يؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية من جديد.

ينقسم اليمن بين عدة أطراف متنازعة، أبرزها الحوثيون الذين سيطروا على صنعاء عام 2014، والحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها عدن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الجنوب، بالإضافة إلى تحالف قبائل حضرموت الذي يطالب بحكم ذاتي أوسع.

ربما يشعر الحوثيون بالقلق الآن لأنه أصبحت هناك أخيرا قوة في الجنوب تحت قيادة واحدة

شهدت حضرموت في السنوات الأخيرة سيطرة مشتركة بين عدة جماعات مسلحة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة. وفي يناير الماضي، سيطرت قبائل مرتبطة بالسعودية على حقول النفط، مطالبة بحصة أكبر من الثروة النفطية وتحسين الخدمات.

استغل المجلس الانتقالي الجنوبي انقطاع الكهرباء الذي نتج عن ذلك لتوسيع نفوذه، وصرح مسؤول بأن التحرك يهدف لتأمين إمدادات الطاقة وإغلاق طرق التهريب، وامتدت تحركات المجلس شرقًا إلى محافظة المهرة.

يرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يقوض الاستقرار النسبي في اليمن، لكن مسارات التصعيد لا تزال غير واضحة. وقد أشار مسؤول في المجلس الانتقالي إلى التشاور مع شركاء يمنيين ودوليين بشأن عملية برية محتملة ضد الحوثيين، وهو ما قد يشعل الحرب الأهلية مجددًا.

يرى باحث متخصص في الشأن اليمني أن الحوثيين قد يشعرون بالقلق إزاء ظهور قوة موحدة في الجنوب.

يكشف استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت عن تباين في الأهداف بين السعودية والإمارات، حيث تدعم السعودية الحكومة المعترف بها ومفهوم الدولة اليمنية الموحدة، بينما تسعى الإمارات إلى توسيع نفوذها على طول الساحل الجنوبي لليمن للسيطرة على طرق التجارة البحرية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هكذا قتل ابو شباب !!

مشعل يطرح 10 مشاريع “إستراتيجية” هامة ويدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لنصرة فلسطين: آن الأوان لتحرير القدس

لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

الرئيس عباس يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب : القيادة أدانت “هجوم حماس في 7 أكتوبر” و”ضرورة انتهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها”

إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح الموساد

براك: لا نريد إسقاط النظام الإيراني لأننا فشلنا في ذلك سابقًا والمواجهة لم تنته والتطبيع بين سوريا وإسرائيل بات قريبا

الاحتلال يقتل مواطنين اثنين في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

الأخبار الرئيسية

الدهيني يواجه رفضا كبيرا ..مقتل زعيم مجموعات متعاونة مع الاحتلال يثير تساؤلات حول مستقبلها في رفح

مصادر أمريكية إسرائيلية: ترامب يخطط خلال أسبوعين لإعلان إقامة سلطة جديدة في غزة

ما هي سيناريوهات المرحلة الثانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟

مصر تبحث بدائل لغاز إسرائيل وسط تعثر الاتفاق وتلويح بصفقة قطرية

cc97765b-3c40-49fc-898b-43aa04d6fa25

الخروقات مستمرة : شهداء وجرحى وتوسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال بخان يونس جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية