عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 07 ديسمبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70356، والإصابات إلى 171030 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول 2023.

كما عنونت الصحف، استشهاد شابين برصاص الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيدان برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل وإصابة شابين بالرصاص في الرام و3 آخرين جراء اعتداء عليهم قرب أريحا

الرئيس يدعو لضرورة اتخاذ خطوات لوقف تقويض حل الدولتين

نادي الأسير يحذر من مخاطر جدية على حياة القائد مروان البرغوثي بعد واقعا ترهيب استهدفت عائلته

"النقابة": 57 انتهاكا ارتكبها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال تشرين الثاني 2025

ألمانيا تدعو اسرائيل الى وقف الأنشطة الاستيطانية 

كأس العرب: أبو جزر "أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة في خيمة في غزة"

ترحيب فلسطيني وعربي واسع بقرار الأمم المتحدة تمديد ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات 

وزير الخارجية الأسباني: عنف المستوطنين في الضفة خرج عن السيطرة وآن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية 

"الأيام":

القطاع: 7 شهداء مـع تصاعد الغارات العنيفة والقصف وعمليات النسف

شهيدان أحدهما عامل نظافة برصاص الاحتلال وسط الخليل

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيًا من المستشار الألماني

مصر: رفح لن تكون بوابة للتهجير.. قطر: الهدنة تكتمل بانسحاب إسرائيل

المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم وإصابات واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال في مناطق عدة 

متحدث أميركي: خطة ترامب لغزة ليست هدنة مؤقتة وإنما نهاية للحرب

"القدس":

4  شهداء بقصف جوي ومدفعي على القطاع

شهيدان في الخليل واحتجاز جثمان أحدهما 

الرئيس لميرتس: نريد دولة ديمقراطية عصرية غير مسلحة

ألباريس: عنف المستوطنين خرج عن السيطرة وآن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية

العاهل الأردني يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله

