الخروقات مستمرة : شهداء وجرحى وتوسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال بخان يونس جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 58 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال 24 ساعة إلى استشهاد سبعة مواطنين عدا عن انتشال شهيدين ارتقيا في وقت سابق.

وفجر اليوم نفذت طائرات الاحتلال غارات جوية على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ووسع جيش الاحتلال سيطرته شرق مدينة خان يونس عبر ازاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب.

وتقدمت الدبابات بغطاء جوي ووضع جنود الاحتلال مكعبات صفراء على مدخل بني سهيلا ما يعني ان القرى الأربعة أصبحت تحت سيطرة الاحتلال .

كما وضعت قوات الاحتلال مكعبات صفراء في منطقة الشيخ ناصر .

وأغارت طائرات الاحتلال ثلاث مرات على مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وشهدت بلدة بيت لاهيا تدمير قوات الاحتلال فيما تقدمت الدبابات تجاه ساحة الخلفاء وسط مخيم جباليا.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025: بلغ إجمالي الشهداء: 366 شهيدا و 938 مصابا فيما جرى انتشال 619 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70125 شهيدًا 171015 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.