الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الأحد 07 ديسمبر 2025 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم غد الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. 

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. وحذرت الأرصاد، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت ويوم الأحد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

