  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: حماس مستعدة لتسليم سلاحها لدولة فلسطينية مستقبلية بعد انتهاء الاحتلال فقط ..

الأحد 07 ديسمبر 2025 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: حماس مستعدة لتسليم سلاحها لدولة فلسطينية مستقبلية بعد انتهاء الاحتلال فقط ..



الدوحة / سما /

أعلن رئيس حماس في غزة خليل الحية اليوم أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلا، لكن ذلك مرتبط بانتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي".

وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة". وأوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه قصد بالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

وأضاف "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هكذا قتل ابو شباب !!

الفاسد نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات بعد فيديو استجداء الأمريكان باللغة الإنجليزية

مشعل يطرح 10 مشاريع “إستراتيجية” هامة ويدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لنصرة فلسطين: آن الأوان لتحرير القدس

لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

الرئيس عباس يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب : القيادة أدانت “هجوم حماس في 7 أكتوبر” و”ضرورة انتهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها”

إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح الموساد

براك: لا نريد إسقاط النظام الإيراني لأننا فشلنا في ذلك سابقًا والمواجهة لم تنته والتطبيع بين سوريا وإسرائيل بات قريبا

الأخبار الرئيسية

cc97765b-3c40-49fc-898b-43aa04d6fa25

الخروقات مستمرة : شهداء وجرحى وتوسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال بخان يونس جنوب قطاع غزة

ويتكوف يراسل القطريين:” الإنتقال للمرحلة الثانية في غزة ..حتمي للغاية”..

IMG_2849

الاحتلال يقتل مواطنين اثنين في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح حماس ليس أولوية حاليا

الاتصالات الفلسطينية