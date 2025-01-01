سموتريتش يهاجم منصور عباس: "ذئب في جلد خروف ويدعم حماس"

القدس المحتلة/سما/

شن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هجومًا شديدًا على رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، خلال تعليقه على تصريحاته في برنامج "لقاء مع الصحافة" مساء اليوم السبت.

وقال سموتريتش إن "منصور عباس كان وسيبقى ذئبًا في جلد خروف؛ عدوًا مؤيدًا للإرهاب يقف على رأس حركة شقيقة لحماس، ويحاول مرارًا وتكرارًا التنكّر وخداع الجمهور الإسرائيلي".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "عباس يرفض منذ مجزرة 7 أكتوبر إدانة حماس أو وصفها كمنظمة إرهابية، ومكانه خلف القضبان وليس في كنيست إسرائيل".

وأشار سموتريتش إلى أن "بعد انكشاف خداعه السابق، يحاول الآن التنكّر مجددًا في إطار خطة اليسار للعودة إلى الحكم عبر التحالف مع مؤيدي الإرهاب المعادين للصهيونية".

واختتم بالقول: "وبصفتي من وقف في وجهه في المرة السابقة وكان أول من حذّر من كذب منصور عباس، أتعهد بأن أفعل كل ما بوسعي لمنع دولة إسرائيل من أن تُباع لأعدائها على يد سياسيين غير مسؤولين وطامعين في السلطة".