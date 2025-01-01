لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد لقاء سري مع توني بلير في إسرائيل قبل أسبوع حول اليوم التالي في غزة.

وطرح بلير على نتنياهو فكرة أن تسيطر السلطة الفلسطينية على مناطق محددة في غزة كتجربة أولية قبل التطبيق الكامل للتأكد من نجاح الفكرة.

بالمقابل، لم ترفض إسرائيل الفكرة المطروحة وتجري نقاشات حولها، بحسب البث الإسرائيلية.

وكشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أنه من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم القطاع بحلول نهاية العام.

كما أضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما أن الهيئة المعروفة باسم مجلس السلام والتي سيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستضم حوالي اثني عشر زعيماً آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

كذلك كشفا أنه سيتم الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب.

ولفتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الخطة نهاية عام 2025 خلال لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا في 9 أكتوبر بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها ترامب، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

فيما انسحبت القوات الإسرائيلية إلى ما يسمى "الخط الأصفر"، محتفظة بأكثر من 50% من أراضي القطاع الخاضعة لسيطرتها.

من جهتها، سلمت حماس كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، و27 جثة من أصل 28 رفاتاً لإسرائيليين في غزة.