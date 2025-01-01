يوم دام في قطاع غزة ..9 شهداء منذ الصباح..

غزة/سما/

وصل إلى مشافي قطاع غزة، تسعة شهداء منذ، ساعات صباح اليوم السبت، إثر اعتداءات لقوات الاحتلال الاسرائيلي بمختلف مناطق القطاع.



واستشهدت المواطنة رحمة ياسين (70 عاما) مع نجلها محمد يونس ياسين (25 عاما) بنيران مسيرة إسرائيلية (كواد كابتر) في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وتقع منطقة الشمعة على بعد مئات الأمتار من الخط الأصفر وتصنف منطقة آمنة.



وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أعداد أخرى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة في حادثين منفصلين.



وارتقى شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين على دوار العطاطرة شمال غرب قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية إن الشهيدين هما: رفيق محمد مصباح العطار وأحمد صبري محمود العطار.



كما فجر جيش الاحتلال عدة منازل في بيت لاهيا شمال القطاع.



وأعلن الدفاع المدني استشهاد أحد افراده سهيل دهمان، متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس، محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.



كما استشهد الشاب يوسف رجب النذر برصاص طيران الاحتلال المسير في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدان وارتقى شهيد ثالث متاثر بجراحه.



وفي سياق متصل تقدمت دبابات الاحتلال بشكل مفاجئ قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس ووضعت مكعبات صفراء ما يعني ضم البلدة بشكل كامل للخط الأصفر.



كما قامت دبابات أخرى بالتقدم في منطقة الشيخ ناصر وسط تحليق مكثف وإطلاق النار من الطيران المسير قرب دوار ابو حميد وسط خان يونس.



وشهد مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تقدما آخر لدبابات الاحتلال التي اقتربت من ساحة الخلفاء وسط المخيم.