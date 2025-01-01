  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح حماس ليس أولوية حاليا

السبت 06 ديسمبر 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي: نزع سلاح حماس ليس أولوية حاليا



الدوحة / سما /

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن نزع سلاح حركة حماس لا يعد أولوية في المرحلة الحالية من العملية السياسية في غزة، مشددا على أن "الخطوة الأولى لا يمكن أن تكون نزع السلاح، بل علينا أن نكون واقعيين ونضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأكد فيدان، أن قوة الشرطة المُشكَّلة في قطاع غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مُدرَّبين وليس من حركة حماس.

 تسليم إدارة غزة

وأضاف،أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة الفلسطينية للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف فيدان، في حديثه خلال منتدى الدوحة 2025، أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

 وأشار الوزير التركي إلى وجود جهود كبيرة، لا سيما في المجالين الإنساني والدبلوماسي، لوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، لضمان تطبيق الاتفاق ودفعه قدما.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلان عن هيئة دولية لإدارة غزة قبل نهاية العام ..تضم 12 زعيما من الشرق الاوسط والغرب..

الفاسد نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات بعد فيديو استجداء الأمريكان باللغة الإنجليزية

اسبانيا تفضح تلاعب إسرائيل بتصويت "يوروفيجن": مخطط دبر في الكواليس

"زامير" يُقر بوجود قصور استخباري سبق هجوم 7 أكتوبر : الاستخفاف بالعدو أُمُّ الخطايا وأصابنا عمى استراتيجي

معاريف : كاتس يسعى لتفكيك قدرات الجيش وجعله امتداد لصغار السياسيين والوسطاء في الليكود ..

مجموعات متفاوتة للعرب في كأس العالم 2026 والجزائر والأردن في نفس المجموعة

براك: لا نريد إسقاط النظام الإيراني لأننا فشلنا في ذلك سابقًا والمواجهة لم تنته والتطبيع بين سوريا وإسرائيل بات قريبا

الأخبار الرئيسية

يوم دام في قطاع غزة ..9 شهداء منذ الصباح..

الرئيس عباس يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب : القيادة أدانت “هجوم حماس في 7 أكتوبر” و”ضرورة انتهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها”

مشعل يطرح 10 مشاريع “إستراتيجية” هامة ويدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لنصرة فلسطين: آن الأوان لتحرير القدس

وزير الخارجية المصري يدعو إلى نشر قوة استقرار دولية في غزة “بأسرع وقت”

IMG_2845

الإعلان عن هيئة دولية لإدارة غزة قبل نهاية العام ..تضم 12 زعيما من الشرق الاوسط والغرب..

الاتصالات الفلسطينية