وزير الخارجية التركي: نزع سلاح حماس ليس أولوية حاليا

الدوحة / سما /

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن نزع سلاح حركة حماس لا يعد أولوية في المرحلة الحالية من العملية السياسية في غزة، مشددا على أن "الخطوة الأولى لا يمكن أن تكون نزع السلاح، بل علينا أن نكون واقعيين ونضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأكد فيدان، أن قوة الشرطة المُشكَّلة في قطاع غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مُدرَّبين وليس من حركة حماس.

تسليم إدارة غزة

وأضاف،أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة الفلسطينية للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف فيدان، في حديثه خلال منتدى الدوحة 2025، أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار الوزير التركي إلى وجود جهود كبيرة، لا سيما في المجالين الإنساني والدبلوماسي، لوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، لضمان تطبيق الاتفاق ودفعه قدما.