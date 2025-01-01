الشرع: سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في في جنوب سوريا “يدخلنا في مكان خطر”

الدوحة /سما/

اعتبر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا من شأنه أن يدخل بلاده في “مكان خطر”، فيما تواصل الدولة العبرية تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة أسفر آخرها عن مقتل 13 شخصا.

وقال الشرع خلال مشاركته في حوار خلال منتدى الدوحة “سوريا أصرت على احترام اتفاق الـ1974 وهو اتفاق صمد أكثر من خمسين سنة، هو اتفاق بشكل أو بآخر كان اتفاقا ناجحا، فالعبث في هذا الاتفاق… وهو يحصل على إجماع دولي وإجماع مجلس الأمن، والبحث عن اتفاقات أخرى كمنطقة عازلة… أعتقد أن هذا ربما يدخلنا في مكان خطر”.

ووصل الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مساء الجمعة، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة .2025

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الشرع، وصل الدوحة، “رفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي”.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرع، يزور قطر للمشاركة في منتدى الدوحة، الذي يعقد هذا العام بنسخته الـ23.

ويقام المنتدى، السبت والأحد، تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، ويناقش قضايا إقليمية ودولية.

ويشارك في المنتدى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشخصيات بارزة مثل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

كما تضم قائمة المشاركين، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والمؤسس المشارك الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص من أكثر من 150 بلدا.

ويهدف منتدى الدوحة، إلى توفير بيئة تجمع أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار وتقديم مقترحات لحل الأزمات العالمية.