مشعل يطرح 10 مشاريع “إستراتيجية” هامة ويدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لنصرة فلسطين: آن الأوان لتحرير القدس

السبت 06 ديسمبر 2025 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسطنبول / وكالات/

دعا خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إلى بناء تحالف عالمي لمصلحة فلسطين واستقلالها يعمل بناء على حالة دولية واسعة ضاغطة على الكيان الصهيوني تشبه الحالة التي سبقت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

 

وحدد مشعل في كلمة له خلال مؤتمر العهد للقدس: نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة الذي انطلق اليوم في إسطنبول 10 خطوات أو مشاريع استرايتجية لها الأولوية في هذه المرحلة.
وفي أولى الخطوات قال مشعل: آن الأوان للأمة لتحرير القدس كعنوان لتحرير فلسطين وتطهير الأقصى واستعادة المقدسات، مشددا على أن العهد للقدس هو تحريرها.
ودعا إلى تسخير كل الجهود من أجل غزة وضمان وقف الحرب عليها واستعادة العافية والإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار وفتح المعابر ورفض كل محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع وفق المقاييس الإسرائيلية.
وقال: غزة التي أشهرت سيفها لأجل القدس عام 2021 وصمدت حاضنتها ومقاومتها صمودا عظيما وباتت شرف الأمة وضمير الإنسانية تستحق منا الكثير، مؤكدا أن المعركة لم تنته تحتاج إلى الوقوف معها.

 

وأضاف: الصورة الأقسى من حرب الإبادة وقفت، لكن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمراً.
وشدد على رفض كل أشكال الوصاية والانتداب على غزة والضفة وعامة فلسطين، مضيفا: أقولها بكل وضوح الفلسطيني هو من يحكم نفسه ومن يقرر لنفسه لا وصاية ولا انتداب ولا إعادة احتلال. وشدد على أن شعبنا يحتاج إلى حماية لا وصاية ويتطلع للاستقلال لا للانتداب.
وأكد أن كل المحاولات لوضع قضايانا في أشكال مضللة مرفوضة نحن من يقرر نحن شعب لا ينكسر

 

كما شدد على حماية مشروع المقاومة سلاح المقاومة، مؤكدا أن المقاومة وسلاحها شرف الأمة.
وطالب باستنقاذ الضفة من التهويد والاستيطان والتهجير، منبها إلى أن المعركة الكبرى على الضفة والقدس وعلى مقدساتنا.
وقال: المخططات تتوالى هذه مسؤولية العرب والمسلمين والمجتمع الإنساني .. نحن الذين نقرر ونصر على مواقفنا والعالم يحترمنا ويكون معنا بعد أن رأى الجريمة الصهيونية في غزة.
كما دعا إلى العمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو واستنقاذهم مما يتعرضون له من أبشع صور التعذيب والتنكيل.
وأشار إلى أن السجن جريمة وظروف السجن قاسية فكيف في آخر سنتين وفي ظل بن غفير ومشاريع القوانين لإعدام الأسرى.
وشدد على ضرورة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج وتعزيز روح النضال في السياسة والقرار، وقال: هذا قدرنا لا انتصار بدون وحدة ولا إنجاز بدون شراكة كلنا محتاجون لبعضنا البعض وقوتنا معا تتعاظم.
وأضاف: هذه دعوة الجميع ألا يحتكر أحد القرار أو المرجعية الوطن وطننا والقضية قضيتنا ومصيرنا واحد، محذرا بأن المشاريع الدولية تريد شطب غزة والضفة ويريد شطب السلطة كما يريد شطب الفصائل.
ودعا إلى تبني إستراتيجية عربية وإسلامية وللدفاع عن الأمة والمنطقة في مواجهة البلطجة الإسرائيلية ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع هذا الكيان المجرم.
كما أكد أهمية ملاحقة الاحتلال ومقاطعته مشيرا إلى أن الكثير من العالم ينظر للكيان ككيان مجرم منبوذ يجب أن يعاقب وهذه فرصتنا أن نراكم على ذلك لنقصي هذا الكيان من وطننا والمسرح الدولي.
وشدد على ضرورة استعادة زخم التحرك السياسي والشعبي والطلابي في مختلف ساحات الأمة والعالم انتصارا لغزة وللقضية ومراكمة تأثيرات الطوفان.
وفي مستهل كلمته حذر مشعل أننا أمام خطر حقيقي على غزة والقدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفلسطين والمنطقة.
وقال: نحن أمام تحدي وجودي، غزة أمام تحدي إعادة هندستها جغرافيا.

