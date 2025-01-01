الفاسد نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات بعد فيديو استجداء الأمريكان باللغة الإنجليزية

القدس المحتلة/سما/

رأى سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي، بعد أن بث فيديو باللغة الإنجليزية، هاجم فيه مكتب النائب العام الإسرائيلي، معتبرًا محاكمته "كوميديا".

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية خطوة نتنياهو بمحاولة لـ"إظهار الاضطهاد والضعف أمام الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل ضغوط ترامب لمنحه عفوًا رئاسيًا".

وفي مقطع الفيديو الذي بثه، مساء الخميس، هاجم نتنياهو بشدة مكتب النائب العام، واتهمه بـ"الرغبة في عزله"، لا سيما عند رفض المكتب طلب القضاة بإسقاط تهمة الرشوة ضد نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000".

وتعليقًا على المحاكمة، قال نتنياهو في مقطع الفيديو: "هذا سخيف، وبالطبع هذه المحاكمة مستمرة بلا هوادة".

وزعم أن "6 سنوات من التحقيقات الباطلة مرت على هذه الاتهامات السخيفة. والمحاكمة نفسها مستمرة منذ أربع سنوات، ومن المتوقع أن تستمر سنتين أو ثلاث سنوات أخرى. عليّ حضور جلسات المحاكمة والانتظار لساعات طوال، عليّ أن أجلس وأنا أقول هذا ثلاث مرات أسبوعيًا، ثماني ساعات يوميًا، لأجادل في هذا الهراء. إنه أمر مضحك، إنه كوميديا".

وأضاف: "أواجه اتهامات بتلقي تغطية إيجابية على موقع إلكتروني، كما لو كان ذلك جريمة. هذه هي الرشوة التي يتحدثون عنها، رغم أنه مع تقدم المحاكمة، اتضح أنني تلقيت تغطية سلبية، حاقدة، ومعادية. هذه المهزلة تُكلف البلاد الكثير".

وأوضح نتنياهو في مقطع الفيديو أن "هناك أمورا عظيمة يجب الانشغال بها: هناك اتفاقيات سلام يجب تحقيقها، وهناك تقنيات يمكنها تغيير إسرائيل والشرق الأوسط. هذا ما نتفوق فيه، ولا أستطيع أن أتخلى عنه".

وأتبع: "طلبتُ العفو، حسنًا. وسنرى إن كان ذلك سيحدث".

ورأت مصادر سياسية في تل أبيب أن "الهدف من مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية هو توعية الرأي العام في الولايات المتحدة، والضغط على ترامب لتشديد الإجراءات، وذلك لإقناع الرأي العام الأمريكي بتعرضه للاضطهاد".

وردًا على مقطع الفيديو، قال رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس: "نتنياهو، من تخاطبه هنا؟ لا يمكنك طلب العفو باللغة العبرية، وتشويه سمعة النظام القضائي في الخارج باللغة الإنجليزية. هكذا يبدو من يعتبر مصلحته الشخصية أهم من مصلحة الدولة".

وهاجم عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين" الفيديو وصاحبه، وأشار إلى أن "هذه محاولة مافيا لإرهاب النائب العام والقضاة في محاكمة نتنياهو".

وأضاف: “هذا فيديو يُشوّه سمعة إسرائيل بأكملها، ويلطخ صورتها عالميًا بأكاذيب مُضللة. وليس هناك دليل أفضل من هذا على أن نتنياهو، كعادته، يُقدّم مصالحه الشخصية على مصالح إسرائيل".

ودعا عضو الكنيست الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إصدار إدانة شديدة وقاطعة للفيديو، ومطالبة نتنياهو بحذفه فورًا.

وقال: "هذا ليس فيديو لشخص يعتقد أن التهم الموجهة إليه تتهاوى، بل هو فيديو لمتهم يدرك أنه في طريقه إلى الإدانة".