شهداء وجرحى في غارات جوية وراء الخط الأصفر وتفجير منازل بالشجاعية وجباليا

السبت 06 ديسمبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات جوية وراء الخط الأصفر وتفجير منازل بالشجاعية وجباليا



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 57 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واعلن جيش الاحتلال انه قتل مسلحا وأصاب آخر ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد أحد طواقم الدفاع المدني سهيل دهمان، متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس، محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة

وقصفت المدفعية الاسرائيلية صباح اليوم شرقي مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف منازل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم نفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات جوية على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واغارت طائرات الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقا الزوارق الحربية الاسرائيلية نيرانها على ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 366 شهيدا و938 مصاب فيما جرى انتشال 619 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70125 شهيدًا 171015 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

