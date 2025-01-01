  1. الرئيسية
كندا ترفع سوريا وهيئة تحرير الشام من قائمة "للإرهاب"

السبت 06 ديسمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قالت الحكومة الكندية، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية "للإرهاب" وحذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية.

وذكرت الحكومة في بيان "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة".

وأضافت، " أنها تأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة قررت رسميا منتصف الشهر الماضي، حذف اسم الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع من قائمة الإرهاب وذلك قبل أن يبدأ زيارته إلى واشنطن.

