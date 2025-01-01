  1. الرئيسية
الطقس: أجواء غائمة وحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات المساء

السبت 06 ديسمبر 2025 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، دافئا وجافا حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.                 

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. وحذرت الأرصاد، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت ويوم الأحد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

