أمريكا تهنئ سورياالجديدة على نجاحها في منع تسليح حزب الله

وكالات / سما/

هنأ قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، سوريا بإحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وكتب الأدميرال كوبر، على منصة إكس، "تهانينا لقوات الأمن السورية لاعتراضها مؤخراً شحنات أسلحة متعددة. كانت هذه الشحنات مخصّصة لحزب الله اللبناني".

وأضاف، "إن الولايات المتحدة وشركاءنا الإقليميين لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله اللبناني والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان، وضبط كامل الشحنة، مع توقيف 4 متورطين وتحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.



وفي بيان، مساء الثلاثاء، قالت الوزارة إن العملية جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق.

وأضافت أن الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وأُلقي القبض على 4 من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات.