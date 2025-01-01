  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تهنئ سورياالجديدة على نجاحها في منع تسليح حزب الله

السبت 06 ديسمبر 2025 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تهنئ سورياالجديدة على نجاحها في منع تسليح حزب الله



وكالات / سما/

هنأ قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، سوريا بإحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وكتب الأدميرال كوبر، على منصة إكس، "تهانينا لقوات الأمن السورية لاعتراضها مؤخراً شحنات أسلحة متعددة. كانت هذه الشحنات مخصّصة لحزب الله اللبناني". 

وأضاف، "إن الولايات المتحدة وشركاءنا الإقليميين لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله اللبناني والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان، وضبط كامل الشحنة، مع توقيف 4 متورطين وتحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.


وفي بيان، مساء الثلاثاء، قالت الوزارة إن العملية جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق.

وأضافت أن الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وأُلقي القبض على 4 من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات.

الأكثر قراءة اليوم

من قتل ياسر أبو شباب؟.. عشيرة أبو سنيمة تكشف الرواية في بيان رسمي

"الدهيني" خليفة أبو شباب يهدد من جديد

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

فلسطينية من قطاع غزة.. أروى الريس أول عربية فلسطينية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة أكسفورد

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج..

صحيفة عبرية : إسرائيل تستعد لإقامة طويلة في غزة ولبنان وسوريا والبدائل المحلية في القطاع تفشل..

بعد مقتل أبو شباب.. دعوة المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بإسرائيل إلى تسليم أنفسهم فورا

الأخبار الرئيسية

معاريف : كاتس يسعى لتفكيك قدرات الجيش وجعله امتداد لصغار السياسيين والوسطاء في الليكود ..

قائد القوة البحرية في حرس الثورة في إيران: اختبرنا صاروخاً محلي الصنع يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج..

وزراء خارجية 8 دول يعبّرون عن قلقهم من تصريحات "إسرائيل" بشأن معبر رفح

"زامير" يُقر بوجود قصور استخباري سبق هجوم 7 أكتوبر : الاستخفاف بالعدو أُمُّ الخطايا وأصابنا عمى استراتيجي

IMG_2830

الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد تفويض الاونروا لمدة ثلاث سنوات باغلبية ساحقة ..

الاتصالات الفلسطينية