معاريف : كاتس يسعى لتفكيك قدرات الجيش وجعله امتداد لصغار السياسيين والوسطاء في الليكود ..

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير لموقع "معاريف" الإسرائيلي اليوم، أن الجيش الإسرائيلي شهد خلال الفترة الأخيرة صراعات حادة بين الضباط وبين الوسطاء السياسيين، وسط اتهامات بأن وزارة الجيش بقيادة يسرائيل كاتس تسعى لتفكيك قدرات الجيش من الداخل.

وأكد التقرير أن وزير الجيش الإسرائيلي أثار جدلاً واسعاً في الأسابيع الأخيرة، حيث وُجهت له انتقادات بأنه فشل في إدارة الجيش وأن تصرفاته تؤثر سلباً على الأمن الإسرائيلي، لكن التقرير يشير إلى أن كاتس يعتبر الأكثر كفاءة وفعالية ضمن فريق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مقارنة بوزراء آخرين سابقين وقيادات سابقة.

وأشار التقرير إلى أن العقيد غارمان جيلتمان، أحد أبرز الضباط في الجيش، قاد القوات خلال معارك غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأثبت كفاءته وخبرته في قيادة أصعب العمليات، وكان من المفترض أن يقود أحد أهم المراكز الرئيسية في قيادة الجيش في السنوات المقبلة.

مع ذلك، وبحسب التقرير، فإن تدخل كاتس وتحويل هيئة الأركان العامة إلى ما وصفه التقرير بـ"امتداد للمصالح السياسية والوسطاء"، أدى إلى توقف ترقيات العديد من الضباط وتهديد مستقبلهم، ما وصفه التقرير بأنه أزمة تهدد استقرار الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن رئيس الأركان إيال زامير دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمعالجة الخلل، لكن التقرير لفت إلى محدودية قدرة زامير على فرض سلطته أمام النفوذ الكبير للوسطاء السياسيين، معتبرًا أن الجيش اليوم قد خُسر لصالح هؤلاء الوسطاء والسياسيين الصغار.